Японцы оказались без ума от российских глазированных сырков

Пользователь "Твиттера" из Японии выложил пост о сырке "Б.Ю. Александров". Запись стала популярной, а в комментариях японцы согласились с его мнением.
KALDIで売ってた『プレミアムチーズ・ダークチョココーティング』が罪の味すぎる…。文字通りカッテージチーズをチョコでコーティングしたブツです…。上手く味を表現できないけど、ヤバいやつです。現場からは以上です。 pic.twitter.com/XC0Pbyri67— ぱる❄ (@okomesuki_3) March 4, 2020
Под профилем на 246 подписчиков юзер сказал, что ему понравился творог в шоколадной глазури. Пост собрал более 74 тысяч лайков и более 20 тысяч ретвитов.
Автор твита указал, в каком магазине его можно найти в Японии. В комментарии пришли как русские, так и японцы. Вторых заинтересовал сырок, первые начали рекомендовать других производителей и рассказывать о своих вкусовых предпочтениях.
вот такой сырок очень вкусный, если вдруг попадётся где-то, то попробуйте— Kris van der Linde (@baka_balablaka) March 6, 2020
Свитлогорье
с апельсином pic.twitter.com/ss90NHt2GC
Раз уж зашла речь о сырках… Из всего, что пробовал, лучшей была "Сваля" в Ашанах года 4 назад - но где-то год спустя пропала. Прибалтийская - клёвое сочетание ягод, шоколада, творога и притом натурально без приторности. Позже появилась другая её вариация, куда хуже чем начальной pic.twitter.com/eqTWwGloY1— griever_gf (@griever_gf) March 5, 2020
FF外より失礼致します。— ワーシェンカ＠セル (@warshenka_cell) March 5, 2020
確かロシアにも同じような物があります。
パッケージはこんな感じです。 pic.twitter.com/BkDQY7w8Ga
Один из комментаторов назвал возможную причину восхищения сырком японцами. По его словам, в стране не продаётся творог.