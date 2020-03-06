Японцы оказались без ума от российских глазированных сырков

Раз уж зашла речь о сырках… Из всего, что пробовал, лучшей была "Сваля" в Ашанах года 4 назад - но где-то год спустя пропала. Прибалтийская - клёвое сочетание ягод, шоколада, творога и притом натурально без приторности. Позже появилась другая её вариация, куда хуже чем начальной pic.twitter.com/eqTWwGloY1