НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Японцы оказались без ума от российских глазированных сырков

Пользователь "Твиттера" рассказал о том, что ему он понравился. В комментариях появился настоящий тред любви к сыркам.

1697
Post cover

Фото © Shutterstock

Пользователь "Твиттера" из Японии выложил пост о сырке "Б.Ю. Александров". Запись стала популярной, а в комментариях японцы согласились с его мнением.

Под профилем на 246 подписчиков юзер сказал, что ему понравился творог в шоколадной глазури. Пост собрал более 74 тысяч лайков и более 20 тысяч ретвитов.

Автор твита указал, в каком магазине его можно найти в Японии. В комментарии пришли как русские, так и японцы. Вторых заинтересовал сырок, первые начали рекомендовать других производителей и рассказывать о своих вкусовых предпочтениях.

Один из комментаторов назвал возможную причину восхищения сырком японцами. По его словам, в стране не продаётся творог.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть