Полуфинал конкурса "Учитель будущего" стартовал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" для участников из Уральского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы АНО "Россия — страна возможностей".

С 6 по 8 марта участники 51 команды из всех шести регионов округа будут бороться за прохождение в заключительный этап конкурса. Конкурсные мероприятия будут проходить в формате "педагогического триатлона": педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игра. По итогам испытаний в финал выйдет 12 лучших команд.