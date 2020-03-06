Количество жертв коронавируса в Италии приблизилось к 200

Глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что с понедельника в стране от коронавируса умерло 49 человек. Таким образом, количество жертв CoViD-2019 увеличилось до 197.

Возраст скончавшихся колеблется от 62 до 95 лет, все они имели проблемы со здоровьем.

— Выздоровевших за сутки стало больше на 109, теперь их у нас 523, — добавил Боррелли.

Общее число случаев заражения в стране составляет 4636 — сюда входят умершие и поправившиеся.

Президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро отметил, что возможно расширение красной карантинной зоны на всю территорию Ломбардии, где сейчас изолировано десть коммун с населением 47 тысяч человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек, сообщает ВОЗ.