В Химках загорелось трёхэтажное кирпичное здание на площади 1,5 тысячи кв. метров

В подмосковных Химках произошёл пожар в трёхэтажном здании на улице Репина. По информации Лайфа, в помещении находилась школа бокса.

Как сообщает ТАСС , площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, всех, кто находился в здании, удалось эвакуировать.

Уточняется, что звонок на пульт спасателей поступил в 20:17. В тушении огня было задействовано 38 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС — 29 человек и восемь единиц техники.