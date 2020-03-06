НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Химках загорелось трёхэтажное кирпичное здание на площади 1,5 тысячи кв. метров

По предварительной информации, всех, кто был в помещении, удалось эвакуировать.

262

Видео © LIFE

В подмосковных Химках произошёл пожар в трёхэтажном здании на улице Репина. По информации Лайфа, в помещении находилась школа бокса.

Как сообщает ТАСС, площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, всех, кто находился в здании, удалось эвакуировать.

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве

Уточняется, что звонок на пульт спасателей поступил в 20:17. В тушении огня было задействовано 38 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС — 29 человек и восемь единиц техники.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть