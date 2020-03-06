Россия временно закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса

Правительство РФ с 7 марта приостанавливает пропуск иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

— Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, — говорится в сообщении.

Напомним, число заражённых коронавирусом в Иране за сутки выросло на 1234, ещё шестнадцать человек умерли. Таким образом, на сегодняшний день в стране новым типом пневмонии инфицировано 4747 человек.