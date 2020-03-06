"Спартак" нокаутировал "Динамо", уступая в ходе матча 0:3

Хоккеисты московского "Спартака" на домашнем льду одержали суперволевую победу над московским "Динамо" в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 5:4. Для выявления победителя командам понадобился овертайм.

Динамовцы уже к пятой минуте встречи получили превосходное преимущество, забросив три шайбы. По разу в составе бело-голубых отличились Игорь Полыгалов, Иван Муранов и защитник Кирилл Лямин (большинство).

Спартаковцы ещё до первого перерыва усилиями форвардов Ильи Зубова и Артёма Фёдорова сумели вернуться в игру и сократить счёт до минимума — 2:3.

3 синих, 2 красных – недурный первый период "Спартака" и "Динамо". #КубокГагарина pic.twitter.com/1zHk7bO5L2 — КХЛ (@khl) March 6, 2020

А на 14-й минуте второго периода нападающий Александр Хохлачёв и вовсе восстановил равновесие в матче — 3:3.

Подопечные Владимира Крикунова достаточно быстро вернули себе преимущество в одну шайбу после точного попадания защитника Михала Чайковски.

Хозяева льда вновь сравняли счёт, когда до конца основного времени матча оставалось чуть меньше трёх минут: защитник Патрик Херсли мощным броском реализовал численное превосходство красно-белых — 4:4.

Встреча перетекла в овертайм, на исходе которого нападающий Михаил Котляревский принёс первую победу "Спартаку" в этом плей-офф.

🏒 Шайба Михаила Котляревского (5:4)🚨 pic.twitter.com/UPEUgXhhTs — Spartak Moscow (@spartak_hc) March 6, 2020

Четвёртый матч столичного дерби пройдёт 8 марта на стадионе "ЦСКА-арена", после чего серия переедет в Петровский парк.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Спартак" (Москва) — "Динамо" (Москва) — 5:4 ОТ (2:3; 1:1; 1:0; 1:0), счёт в серии 2-1

"Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Ак Барс" (Казань) — 1:2 ОТ (0:0; 0:0; 1:1; 0:1), счёт в серии 0-3

"Торпедо" (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (1:1; 0:0; 0:0; 0:1), счёт в серии 0-3

"Сибирь" (Новосибирск) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (2:1; 0:1; 1:1; 1:0), счёт в серии 3-0