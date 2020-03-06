Суд на два месяца продлил арест "коронавирусному пранкеру"

Суд в Москве на два месяца продлил арест пранкера, устроившего "приступ коронавируса" в вагоне метро. Об этом сообщает РИА "Новости" из зала Черёмушкинского суда.

— Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Джаборову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до восьмого мая, — огласил решение судья.

За эти два месяца планируется провести опрос свидетелей и очевидцев, а также установить предполагаемых соучастников. Сам гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов уверен, что подобные меры — слишком серьёзные, ведь под стражей он находится уже месяц, хоть и не причинил никому вреда. Свой поступок он квалифицирует глупой шуткой.

Также в ходе заседания он публично попросил прощения у всех, кто мог напугаться от его шутки, и раскаялся в содеянном. Стоит отметить, что молодой человек активно сотрудничает со следствием — он явился в суд после первого же звонка, а позже отдал дознавателю свой паспорт, демонстрируя отсутствие намерения скрыться от правосудия.

Подсудимый также указал на то, что на его иждивении находятся официальная и гражданская жёны. Последняя в январе нынешнего года родила Джаборову ребёнка.

Напомним, 10 февраля в Москве задержали пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл пассажиров метро "приступом коронавируса". Молодой человек в медицинской маске упал в вагоне, а его приятели выкрикивали фразы про заболевание. Суд заключил его под стражу.