"Мне нужна помощь". Иглесиас признался, что не может справиться с третьим ребёнком

Испанский певец Энрике Иглесиас, уже почти месяц как ставший отцом троих детей, в интервью Кевину Фрейзеру признался, что забота о своей семье, в частности о малышке Маше, делает его совершенно счастливым, но иногда он теряет контроль над ситуацией и нуждается в помощи. Об этом сообщает портал dni.ru.

По словам певца, первое время всё шло хорошо и, несмотря на то, что он практически перестал спать, это его не особо беспокоило. Но однажды в организме накопилось такое количество усталости, что артист буквально выключился прямо во время кормления.

— Я думал, что мне не нужна помощь. Даже своей маме говорил, что мы справляемся. Но однажды уснул во время кормления. Тогда я понял, что это опасно, и признал, что мне всё-таки нужна помощь, — признаётся Иглесиас.

Первые сообщения о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова готовятся в третий раз стать родителями, начали появляться в конце января. Поводом для них стали фотографии Анны, на которых бдительные фанаты смогли разглядеть округлившийся живот. Спустя буквально пару дней появились новые изображения, которые развеяли сомнения окончательно.

Теннисистка родила дочь 30 января, однако широкой публике о пополнении в семье пара сообщила только в середине февраля, опубликовав в соцсетях фотографии с младенцем. Новорождённую малышку решили назвать Машей.

Энрике Иглесиас — яркий эстрадный исполнитель, сумевший за долгие годы творчества достичь ошеломляющего успеха не только в Северной Америке, но и далеко за её пределами. Он выпустил более сорока успешных синглов, а также девять студийных альбомов, которые становились платиновыми более ста раз. Подробнее о биографии Иглесиаса читайте на сайте uznayvse.ru.

