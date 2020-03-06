Количество заражённых коронавирусом в Азербайджане увеличилось до девяти

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до девяти. На территории страны было зафиксировано три новых случая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

— У трёх вернувшихся из Исламской Республики Иран граждан Азербайджана выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией. Один из заболевших через некоторое время после возвращения из Ирана обратился в больницу в связи с проблемой со здоровьем, — заявили в штабе.

Уточняется, что при первичных анализах у пациента была диагностирована обычная пневмония, однако при последнем анализе подтвердилось заражение коронавирусом. В настоящее время состояние пациента медики оценивают как тяжёлое.

Ещё двое больных — студенты, обучающиеся в Университете Кум в Иране. Их поместили на карантин по возвращении из исламской республики, после проведения анализов у них был выявлен штамм СoViD-19.

В штабе подчеркнули, что они нормально себя чувствуют, их состояние находится на контроле. В настоящее время студенты содержатся в больнице специального режима.