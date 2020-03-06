Минобороны опубликовало уникальные семейные фото жён советских полководцев

Министерство обороны РФ в преддверии Международного женского дня опубликовало архивные фотоснимки жён советских военачальников. Их можно найти на сайте ведомства в разделе "Хранившие семейное тепло".

Антонина Васильевна Васильева — будущая супруга И.С. Конева (крайняя справа). Фото © Минобороны

В частности, на сайте появились снимки жены маршала Конева — Антонины Васильевны Коневой. Во время Второй мировой войны она служила санитаркой на Калининском фронте. На фото выше она танцует с боевой подругой.

Герой Советского Союза — Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский с супругой Юлией Петровной. Фото © Минобороны

Опубликованы были и фотографии одного из крупнейших маршалов Второй мировой — Константина Рокоссовского. На снимке — военачальник вместе со своей женой Юлией Петровной на пикнике в Германии в мае 1945 года, сразу после Победы.

Фотопроект, посвящённый жёнам военачальников, создан в рамках темы "Полководцы Победы". Их фотографии опубликованы в отдельном разделе сайта военного ведомства.