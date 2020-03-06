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Сбежавший из-под домашнего ареста арбитр уходил от полиции и попал под поезд

Работы он лишился ещё в феврале, когда ударил головой вратаря одной из региональных команд.

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Фото © Pixabay

В Италии футбольный арбитр, который находился под домашним арестом за преследование своей девушки, попытался сбежать и попал под поезд. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Антонио Мартиниелло по решению суда должен был находиться в своей квартире в местечке Порто-Потенца-Пичена на востоке страны. О том, что 31-летний арбитр покинул квартиру, полицейские узнали по сигналу от браслета, который был закреплён на его ноге.

Правоохранители немедленно прибыли к его дому, однако мужчина решил скрыться от них и выбежал на рельсы, где и погиб под колёсами проходящего мимо поезда.

В феврале в матче региональной лиги он ударил головой вратаря одной из команд, за что был на год отстранён от судейства.

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