СМИ сообщили о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии

Младший брат короля Саудовской Аравии Ахмед ибн Абдул-Азиз, а также бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф были задержаны сотрудниками службы безопасности в связи с обвинениями в попытке государственного переворота. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, рано утром в пятницу к домам, где проживали задержанные, прибыли охранники королевского двора в масках и взяли их под стражу, после чего провели обыск.

По версии журналистов, задержание двух наиболее видных деятелей королевства за предполагаемую попытку переворота никак не связано с госизменой, а лишь необходимо наследному принцу Мухаммеду ибн Салману для укрепления собственной власти.

Задержанным теперь грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь, при этом каких-либо подробностей о совершённых ими деяниях не сообщается.

Это не первое задержание членов королевской семьи в Саудовской Аравии за последние годы. В 2017-м десятки родственников были помещены под стражу Высшим комитетом страны по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем. Как он сам позже заявил журналистам, большинство из них согласились на сделку и передали правительству часть своих активов.