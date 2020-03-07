Нурмагомедов заявил, что не уважает "глупого" Фергюсона

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не испытывает уважения к своему сопернику в следующем поединке Тони Фергюсону, хотя тот и выступает на очень хорошем уровне.

— Тони заслужил этот бой, он очень хороший боец, но я не люблю его как человека из-за того, что он глупый. Как бойца я его уважаю, но не как человека, — заявил Нурмагомедов.

При этом он отмечает, что все прошлые соперники, которые выходили против него в октагон, были одними из лучших. Тони это "тоже касается", но он всё равно станет "трупом" и будет побеждён. Фергюсон в ответ на это заявил, что Хабиб не сможет ему ничего сделать.

— Я тебе не дам даже выпрыгнуть из клетки! — сказал он.

Поединок между россиянином и Фергюсоном должен состояться 19 апреля. Он станет главным боем на турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Примечательно, что изначально бойцы должны были сойтись в поединке ещё в 2015 году, однако тогда Нурмагомедов снялся из-за травмы. Бой был перенесён на 2016-й, однако уже Тони не смог выйти. В следующие два года они поочерёдно не могли участвовать.