СМИ: "Талибан" не собирается соблюдать условия мира с США

Афганская террористическая группировка "Талибан"* не намерена следовать условиям мирного договора с США, заявляют источники телеканала NBC со ссылкой на полученные разведданные.

— У них нет ни единого намерения соблюдать соглашение, — заявляют источники.

Полученные данные совпадают с высказываниями представителей "Талибана" в Пакистане о том, что мирное соглашение было нужно лишь для того, чтобы сократить количество войск американских "захватчиков" в регионе. После завершения вывода движение планирует атаковать "поддерживаемое США афганское правительство".

Мирный договор между США и "Талибаном" был заключён в конце февраля. Согласно его условиям, террористы прекращают вести огонь в Афганистане, а Вашингтон сокращает объём военного присутствия до 8,6 тысячи человек, отказывается от вмешательства во внутренние дела и территориальную целостность Афганистана, а также оказывает помощь афганским силам безопасности.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.