Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона — видео

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Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов во время дуэли взглядов со своим будущим соперником Тони Фергюсоном, которая состоялась в Лас-Вегасе, не сдержал эмоций и пнул чемпионский пояс американца, который тот символично поставил на кон.

Этому эпизоду предшествовала напряжённая словесная перебранка, начинавшаяся как пресс-конференция. На ней Хабиб заявил, что не испытывает к своему сопернику уважения, хоть тот и хороший боец, Тони же в ответ заверил, что для него будущая встреча — только лёгкий спарринг.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 19 апреля и станет главным боем турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Это уже пятая попытка бойцов сойтись в поединке, до этого они по очереди снимались с боя из-за травм. К настоящему моменту у обоих серии из 12 побед в рамках чемпионата.