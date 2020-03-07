Перед 8 Марта россияне стали покупать вино вместо пива

В преддверии 8 Марта продажи пива в российских магазинах резко упали, зато выросли продажи вина. Причём водка как покупалась, так и покупается. Об этом говорят данные исследования сервиса Rate&Goods, которые публикует РИА "Новости".

— В предпраздничные и праздничные дни и женщины, и мужчины резко утрачивают интерес к пиву: доля этого напитка упала на 14% среди мужчин и 11% среди женщин, хотя обычно именно пиво занимало самую значимую долю среди покупаемого алкоголя (у покупательниц — 62%, у покупателей — 63%), — говорится в исследовании.

На вино, как правило, приходилось 16% у женщин и 15% у мужчин от общего числа всех покупок алкоголя. В преддверии праздника женщины стали покупать этот напиток на 13% чаще, а мужчины на 9%. При этом доля приобретаемой водки осталась почти неизменной: у женщин она выросла с 10% до 11%, а у мужчин уменьшилась с 10% до 9%.

Увеличилось также число покупок коньяка мужчинами. Обычно на этот напиток приходится 2,8% покупок алкоголя, а в предпраздничные дни эта доля выросла до 5,2%. Рост касается и продаж шампанского: на него пришлось 5% от всех покупок алкоголя против 1% в обычные дни.

Анализ был проведён на основе 38 тысяч чеков от восьми тысяч пользователей сервиса.