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На Украине собрали первые автомобили Lada

По словам представителя завода-изготовителя, о серийном производстве пока речь не идёт.

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Фото © Instagram / avtovaz.lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), некогда крупнейший автопроизводитель Украины, пребывающий сейчас под процедурой санации, в рамках аудита выпустил тестовую партию автомобилей Lada. Об этом сообщил пресс-секретарь корпорации "Укравто" Дмитрий Скляренко.

Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Но, как и ранее, каких-либо финальных договорённостей, которые позволили бы сказать о запуске [серийного] производства, пока нет, — приводит его слова портал 061.ua.

По словам Скляренко, аудит на предприятии проводят потенциальные партнёры из Groupe Renault, куда входит также и российский АвтоВАЗ. Причём планов на производство французских автомобилей, судя по всему, нет. Завод пробует свои силы в сборке Lada Largus, а в будущем с его конвейера могут сойти также Vesta и XRay.

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