На Украине собрали первые автомобили Lada

— Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Но, как и ранее, каких-либо финальных договорённостей, которые позволили бы сказать о запуске [серийного] производства, пока нет, — приводит его слова портал 061.ua .

По словам Скляренко, аудит на предприятии проводят потенциальные партнёры из Groupe Renault, куда входит также и российский АвтоВАЗ. Причём планов на производство французских автомобилей, судя по всему, нет. Завод пробует свои силы в сборке Lada Largus, а в будущем с его конвейера могут сойти также Vesta и XRay.