В Запорожье мужчина больше недели не замечал нож в пищеводе

В Запорожской области Украины мужчина девять дней проходил с ножом в пищеводе и только после этого обратился за помощью к медикам. Несмотря на то что врачи боролись за жизнь пациента, спасти его не удалось. Об этом пишет газета "Знамя труда".

Житель города Каменка-Днепровская обратился к медикам с жалобами на боль в горле, затруднённое глотание и кровохарканье в течение девяти дней. Врачи сделали мужчине рентген, на котором увидели застрявший в пищеводе пациента кухонный нож. Как он туда попал, мужчина объяснить не смог.

Как видно по фото, длина ножа составляет примерно 23 сантиметра (если исходить из того, что длина пачки сигарет составляет девять сантиметров).

Пациенту было решено незамедлительно провести операцию. Опасаясь ухудшения его состояния, медики решили не транспортировать больного в областной центр. Вместо этого из Запорожья прибыли врачи экстренной и скорой медицинской помощи. Операцию проводили силами 15 специалистов.

Однако спасти мужчину всё же не удалось. После операции его состояние оценивали как тяжёлое, вскоре он скончался.