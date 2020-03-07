Конгресс США обвинил Boeing и авиационные власти в крушении лайнеров 737 MAX

Предварительные выводы комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей конгресса США по расследованию катастроф самолётов Boeing 737 MAX говорят о том, что ответственность за гибель людей несёт прежде всего сама компания-производитель, а также Федеральное авиационное управление (ФАУ), которое не смогло должным образом провести проверку лайнера перед сертификацией.

— Проектировка и создание компанией Boeing модели 737 MAX были обезображены сбоями в технической части конструкции, недостатком прозрачности в отношении как регуляторов, так и клиентов, а также попытками запутать информацию о работе самолёта, — приводит Reuters фрагмент из доклада комитета.

Также установлено, что ФАУ проигнорировало "множественные красные флажки" и объективные данные, которые вскрылись после первого крушения 737 MАХ в 2018 году у берегов Индонезии, и всё равно разрешило дальнейшую эксплуатацию лайнера.

— Сочетание этих ошибок привело к тому, что самолёты Lion Air и Ethiopian Airlines были обречены, — говорится в документе.

Напомним, Boeing 737 MAX эфиопской авиакомпании рухнул через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы 10 марта 2019 года. На борту было 157 человек, все погибли. Такой же лайнер упал в Индонезии 29 октября 2018 года. Трагедия унесла жизни 189 человек.