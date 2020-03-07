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В центре Москвы в собственной квартире умерла и месяц пролежала 88-летняя женщина

Причины смерти пенсионерки пока не установлены.

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Фото © Pixabay

В квартире в 4-м Сыромятническом переулке в центре Москвы было обнаружено сильно разложившееся тело женщины, которое пролежало там около месяца.

В квартире в 4-м Сыромятническом переулке, на кухне, обнаружен сильно разложившийся труп неизвестной женщины, которая умерла примерно месяц назад, — сообщил источник.

По словам соседей, тело принадлежит хозяйке квартиры 1932 года рождения.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства смерти пенсионерки. Труп направлен в морг для проведения экспертизы.

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