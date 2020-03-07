Песков: Работа над организацией празднования Дня Победы идёт по плану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в штатном режиме. Об этом пишет РИА "Новости".

— Работа продолжается по плану, — отметил пресс-секретарь.

Оргкомитет "Победа", который занимается подготовкой торжественных мероприятий, возглавляет президент Владимир Путин. В него также входят руководители министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций.

На данный момент приглашения на 9 Мая в Москву уже направлены президенту США Дональду Трампу, французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьеру Японии Синдзо Абэ, председателю КНР Си Цзиньпину и лидерам других стран.

Ранее на Украине День Победы праздновать отказались, заявив, что спустя 75 лет страны наконец поняли, из-за чего война произошла, и что стоит друг друга простить. Глава украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук позднее назвал такое решение идолопоклонничеством перед Западом. Он также отметил, что для большинства украинцев этот праздник остаётся священным.