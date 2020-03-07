Сотрудники французской компании покинули космодром Куру из-за угрозы коронавируса

В населённом пункте рядом с космодромом Куру во Французской Гвинее было выявлено несколько случаев заболевания коронавирусом. Для недопущения распространения болезни все сотрудники компании Arianespace (оператора космодрома) были эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на двух работников ракетно-космической отрасли.

— Персонал французской компании Arianespace почти в полном составе покинул расположение космодрома Куру в связи с выявленными в соседнем населённом пункте случаями заражения коронавирусом среди туристов из Азии, — цитирует агентство свой источник.

Около трёхсот российских сотрудников космодрома также планируют вернуться на Родину к 9 марта. До этого им нужно осуществить перенос пуска ракеты "Союз-СТ" с эмиратским спутником Falcon Eye 2.

Из соображений эпидемиологической безопасности сотрудники Arianespace приняли решение не встречаться лично с российскими коллегами для переноса запуска ракеты, а уведомить их об этом письмом.