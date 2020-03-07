Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал о "непростительной" ошибке, которую он допустил много лет назад, когда втайне от своей жены Хиллари вступил в отношения с 22-летней Моникой Левински, работавшей стажёром в Белом доме.

В документальном фильме о своей супруге экс-глава государства признался, что близость с молодой сотрудницей была для него способом "снять нагрузку" и что таким образом на протяжении нескольких лет он пытался "справиться со своими проблемами". По его словам, должность президента казалась ему боем "на 15 раундов, которые растянулись на все 30".

Что касается его супруги Хиллари, то, по её словам, случившееся стало для неё болезненным ударом, в которое она "просто не могла поверить". Она призналась, что в какой-то момент даже думала разорвать семейный союз и уйти от неверного мужа, однако дочь Челси не позволила этого сделать и сохранила брак.

Билл Клинтон был 42-м президентом США. В 1998 году после его избрания на второй срок журналистам стали известны факты о связи президента с сотрудницей Белого дома, хотя сам глава государства заявлял, что ничего такого не было. Это стало поводом для начала процедуры импичмента, которая впоследствии ничем не закончилась за исключением падения рейтинга популярности как самого Клинтона, так и всей Демократической партии США, от которой он выдвигался.