Facebook запретил рекламу медицинских масок

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом нового типа в США и увеличения интереса жителей страны к защищающим от инфекции средствам администрация соцсети Facebook объявила о запрете рекламы медицинских масок на своём ресурсе, чтобы предотвратить спекуляции и случаи мошенничества. Об этом говорится в заявлении компании.

— Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесём необходимые обновления в нашу политику, если увидим людей, пытающихся использовать эту чрезвычайную ситуацию, — прокомментировал изменения руководитель отдела менеджмента Роб Лезерн.

Ранее администрация соцсети ограничила публикации рекламных записей, товары и услуги из которых предлагали клиентам защитить их от коронавируса и вылечить, если таковой имеется. Помимо того, в середине февраля представители крупнейших технологических компаний США совместно с ВОЗ договорились о борьбе с недостоверной информацией о заболевании, которая появляется в Сети, в том числе фейковыми новостями, а также всевозможными конспирологическими теориями.