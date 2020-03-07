Хабиб вёл себя грязно? Нурмагомедов и Фергюсон устроили жару на пресс-конференции перед боем

Дабы повысить и без того высокий градус предстоящего 19 апреля в Нью-Йорке титульного поединка, промоушен решил свести бойцов лицом к лицу этой ночью, проведя в общей сложности уже пятый стердаун и пресс-конференцию с участием Орла и Эль-Кукуя. И надо признать, что сегодняшнее общение бойцов получилось довольно жарким.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, как и в общении с Конором Макгрегором, старался быть отрешённым, не давая возможности противнику, так сказать, "залезть себе под кожу". Но под конец 30-минутной пресс-конференции эмоции дагестанца всё же были выплеснуты… Хабиб назвал Тони "фейковым мексиканцем" и пнул ногой его пояс временного чемпиона. Что ещё интересного было в общении Нурмагомедова и Фергюсона?

Хабиб — о своём наследии

"Я думаю, мы должны с ним подраться. Тони заслужил это, он будет настоящим испытанием для меня. Я уважаю его навыки. Он очень хорош как боец, но люди не любят его, потому что он тупой. Никто не понимает его. Честно говоря, он выглядит тупым и никто его не любит. Но как боец он очень хорош, я уважаю его навыки, и именно поэтому он здесь. Крупнейший бой года, посмотрим".

Тони — о своей мотивации

"Хабиб задолжал мне 200 тысяч... В целом это обычный бой. Думаю, это все вокруг накалены, а я вообще спокоен. Мне незачем говорить всякое дерьмо. Я уважаю его, но это Калифорния, мужик, ошибки здесь не прощают".

Хабиб — о том, почему ему интересен Фергюсон

"Вы знаете, я люблю испытания. Когда я дрался с Конором, когда я дрался с Пуарье… Во всех моих поединках. Эти парни — одни из лучших в мире, и, глядя на своё наследие, я понимаю, что должен подраться также и с Тони Фергюсоном. Если хочу стать величайшим легковесом в истории, я должен победить этого парня. Вот для чего я здесь".

Тони — о своём поясе временного чемпиона

"Меня лишили пояса? Вот он, мой пояс! И он никуда не девался. Хайп оправдан. Это время чёртового тирамису, ублюдки. Всё будет сладенько, с умом и по классике. Надеюсь, ты там будешь, Хабиб. Я рад, что ты здесь. Просто оставь пояс и уйди".

Хабиб — о Мейвезере

"600 миллионов? За бой со мной? Кто даст ему столько? Не ты? И я не дам. Не думаю, что Дана даст ему 600 миллионов долларов. Если он хочет драться, то мы можем провести такой поединок: 11 раундов по правилам бокса и один — по правилам ММА. Если его это устраивает — поехали, мы можем встретиться. У нас уже есть вариант, есть предложение — 100 миллионов за бой с Флойдом на Ближнем Востоке. Мейвезер имеет очень большое имя, и сейчас у меня тоже большое имя, и мы можем подраться, но… Это должны быть 11 раундов бокса и один раунд ММА. Погнали, я готов!"

Хабиб — о своём будущем

"Я могу подраться с Жоржем Сен-Пьером, почему бы и нет? Но все вопросы к Дане и UFC, к этим ребятам, потому что я никогда не выбирал себе соперников. Я чемпион и должен защищать титул. Сейчас претендент — Тони Фергюсон, а потом мы обсудим бой с Сен-Пьером".

Хабиб — о злости на Фергюсона

"Когда выходишь в клетку, нельзя слишком серьёзно воспринимать личный аспект поединка. Потому что мы должны быть расслабленными и сфокусированными, следовать своему плану. Выходя в клетку, я веселюсь. Мне нравится изматывать своих оппонентов, заставлять их сдаваться. С Тони это будет сложнее сделать, чем с другими моими оппонентами, но кто знает… Посмотрим, 18 апреля будет очень важный вечер для истории лёгкого веса. Победитель нашего боя станет величайшим легковесом в истории.

Я уверен в себе, уверен в своих навыках, и единственное, что меня расстраивает, — этот парень староват. Ему уже 36–37 лет, и, когда я побью его, все будут говорить, что он старик".

Тони — о том, что уже "залез под кожу" Хабибу

"Психологически ты уже сломлен. Я уже у него в голове, да? Эй, поднимите руки все, кто считает, что я уже забрался ему под кожу!"

Диалог Хабиба и Тони об уличных драках

Тони: "Он задира. Он никогда не был в настоящей уличной драке, его не забрасывали в мусорный бак и так далее".

Хабиб: "В уличной драке я съем тебя! Ты понял? Кто ты такой? Ты никогда не дрался на улице. Ты американец! В Америке драться на улице запрещено. Я родом с настоящих гор".

Тони: "Я от лица всех американцев накажу его!"

Хабиб: "Мне плевать на остальных американцев, они знают, откуда я. Я съем тебя в уличной драке. Что ты несёшь? Когда ты дрался на улице?"

Тони: "Я родом из чёртового Окснарда, чувак".

Хабиб: "Что? Эй, Тони, посмотри на меня. Когда ты дрался в последний раз на улице? Скажи людям правду".

Тони: "Когда я дрался на улице в последний раз, я вырубил парня с одного удара".

Хабиб: "Что? Мы про уличную драку говорим. Ты думаешь, это как биться в клетке, думаешь, это то же самое?"

Диалог Хабиба и Тони о Мексике

Тони: "Мексиканец преподаст тебе урок".

Хабиб: "Ты типа из Мексики? Ты фейковый мексиканец! Чего ты несёшь? Сначала ты говоришь, что ты из Америки, а сейчас — что из Мексики. Так откуда ты?"

Тони: "Мои прабабушка и прадедушка из Мехико. А сам я из Окснарда!"

Хабиб: "Не-не-не. Ты парень из Калифорнии, а не из Мексики. Это разные вещи".

Тони: "Чувак, я ничего плохого не могу сказать о дагестанцах, я люблю вашу культуру, вашу страну. Но вот что я тебе скажу, ублюдок. Если ты считаешь, что вы лучше меня в этом деле, пошёл ты, Хабиб!"

Хабиб: "Я реальный горец, а ты фейковый мексиканец".

Тони: "Фейковый мексиканец? Ну тогда посмотрим".

"Raise your hand if you think I'm in his head already." #UFC249 pic.twitter.com/t7EruvKYi3 — UFC (@ufc) March 6, 2020

Хабиб: "Ты Тони, это не мексиканское имя. Ты Фергюсон. Твоя фамилия не Мендес. Ничего подобного. Ты Фергюсон, и ты вдруг говоришь, что ты мексиканец? Что ты рассказываешь, балабол… Ты фейк. Говори правду".

Тони: "Я американец и мексиканец. И я этим горжусь!"

Хабиб: "Так-то лучше. Говори: я американец и горжусь этим. Но не упоминай Мексику".

Тони: "Эй, не заводи тут эту телегу. Пошёл ты отсюда!"