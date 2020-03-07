Учёные предупредили об опасности чрезмерного употребления яиц

Учёные из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете в США изучили влияние употребления куриных яиц на здоровье человека. В масштабное исследование вошли не только собственные наработки медиков, но и работы их коллег по данной теме. Согласно результатам, опубликованным на сайте учебного заведения, есть яйца полезно для здоровья, но лишь в меру, иначе они только ухудшат состояние организма.

Отмечается, что куриные яйца богаты различными питательными веществами. Однако в яичном желтке содержится много холестерина, который может привести к развитию атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы. Но при определении безопасной нормы потребления яиц у учёных произошло расхождение во мнениях. В их работе указывается сразу три исследования по данному вопросу, результаты каждого противоречат итоговым данным двух других.

Профессор Гарварда Фрэнк Ху с коллегами попытался определить безопасный уровень потребления путём исследования медицинской статистики. Учёные получили от медицинских работников в США данные более 200 тысяч пациентов за последние 32 года. Ху заключил, что умеренной нормой потребления яиц может считаться одна штука в день.

Коллега профессора Ху и эпидемиолог госпиталя Бригама Шилпа Бхупатхираджу полагает, что совсем отказываться от яиц не нужно. Их лучше включить в состав "здорового завтрака".

— Есть ряд других продуктов, которые подходят для завтрака. Например, тосты из цельнозернового хлеба, йогурт и фрукты, — отметил учёный.

Напомним, ранее "Росконтроль" определил лучших производителей куриных яиц в России.