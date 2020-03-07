Коронавирус нарушил свадебные планы Орландо Блума и беременной Кэти Перри

Актёр Орландо Блум и певица Кэти Перри решили на неопределённое время отложить свадьбу, запланированную на июнь 2020 года в Японии. Об этом сообщает People со ссылкой на источник в окружении пары.

— Всё было готово для свадьбы в Японии на 150 гостей. Кэти очень хотела пойти к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец-то обсудили все детали свадьбы, но им пришлось отложить её из-за коронавируса, —рассказал собеседник издания.

Орландо Блум и Кэти Перри встречаются с начала 2016 года. В 2017 году звёзды расстались, а весной 2018 года снова сошлись. 14 февраля 2020 года они объявили о помолвке, а 5 марта Перри показала округлившийся животик. Для 35-летней певицы малыш будет первенцем. Её избранник уже воспитывает сына Флинна, рождённого в союзе с моделью Мирандой Керр.