Китайский турист выяснил, почему россияне мало улыбаются

Туристы из Китая, впервые путешествующие по России, обращают внимание на то, что россияне редко улыбаются. Почему так происходит, для себя выяснил китайский журналист Лю Сяошунь. Свои рассуждения он опубликовал на сайте Sohu.com.

По мнению Лю, россияне создают впечатление воинствующего народа. Нахождение рядом с ними может оказывать на китайцев психологическое давление. Приезжая в Россию, он заметил, что коренные жители страны неулыбчивы и чересчур серьёзны. Чтобы разобраться в таком поведении россиян, Лю пообщался со своими русскими друзьями и выяснил, что всё дело в стереотипах.

— Они тут же ответили мне, что так сложилось из-за влияния традиционного русского культурного мышления, поскольку русские повсеместно полагают, что люди, которые всё время улыбаются без причины, "не наделены интеллектом". По этой причине русские будут смеяться только тогда, когда это нужно, и без необходимости не будут улыбаться, — написал журналист.

Лю, однако, отметил, что "воинствующим народом" русские только кажутся. По его словам, обращаясь к россиянам за помощью, он всегда получал максимальную отдачу. Люди стремились помочь ему в различных ситуациях, хоть и оставались при этом с серьёзными лицами.

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