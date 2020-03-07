Лицензии и разрешения на оружие в России могут заменить пластиковой карточкой

В России планируют перейти на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Он отметил, что все данные от участников оборота оружия объединят в единую электронную систему. Оружейные заводы, продавцы и владельцы оружия также будут взаимодействовать в электронной форме. Соответственно, и лицензии, и разрешения выдадут в электронном виде. Цифровую платформу создадут в течение двух лет.

— То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку, — передаёт "Российская газета" слова Золотова.

Ранее Лайф сообщал, что в Казахстане задержали организаторов поставок оружия из РФ.