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Зеленского возмутило желание Макрона наладить отношения с Россией

По мнению украинского президента, Эмманюэль Макрон пытается "играть на два фронта".

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / Julien de Rosa

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон должны оказывать давление на президента России Владимира Путина с целью оказания поддержки Украины в "нормандском формате". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. Ему особенно не нравятся попытки Макрона наладить отношения с Москвой.

Нельзя играть здесь на два фронта, — сказал Зеленский.

Он уточнил, что не собирается тратить весь свой президентский срок на работу в "нормандском процессе". По словам Зеленского, если в течение года не удастся достигнуть никакого прорыва в ситуации в Донбассе, то у Украины якобы есть два-три плана, как урегулировать конфликт в регионе. Однако, что это за планы и в чём их суть, Зеленский отказался отвечать.

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Детали разговора глав двух государств сообщила пресс-служба Кремля.

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