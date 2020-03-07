Зеленского возмутило желание Макрона наладить отношения с Россией

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон должны оказывать давление на президента России Владимира Путина с целью оказания поддержки Украины в "нормандском формате". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian . Ему особенно не нравятся попытки Макрона наладить отношения с Москвой.

Он уточнил, что не собирается тратить весь свой президентский срок на работу в "нормандском процессе". По словам Зеленского, если в течение года не удастся достигнуть никакого прорыва в ситуации в Донбассе, то у Украины якобы есть два-три плана, как урегулировать конфликт в регионе. Однако, что это за планы и в чём их суть, Зеленский отказался отвечать.