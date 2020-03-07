Названы возможные причины смертельной "пневмонии вейперов"

Содержание марихуаны и витамина Е в жидкостях для вейпов может приводить к развитию у любителей электронных сигарет болезни EVALI — смертельно опасного повреждения лёгких. К этому выводу пришли американские учёные.

— Присутствие витамина Е в наполнителях для вейпов уже связывалось с EVALI, что подтверждается и нашими исследованиями. С другой стороны, пока не понятно, есть ли другие причины развития болезни помимо этого вещества и тетрагидроканнабинола, — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале JAMA Internal Medicine.

В связи с опасностью медики призвали избегать использования любых типов вейпов, в особенности устройств кустарного производства.

За последние полгода в США, а также странах Европы и Азии зафиксировано порядка 2,8 тысячи случаев развития EVALI. Болезнь начинается с симптомов пневмонии, однако её нельзя подавить при помощи антибиотиков и других лекарств. От "пневмонии вейперов" за шесть месяцев в США скончалось более 60 пациентов.