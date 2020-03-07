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Эрдоган запретил беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Решение связанно с тем, что данный маршрут не безопасен.

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Фото © Facebook / T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı

Турция запретила беженцам переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море. Соответствующее распоряжение выпустил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В связи с распоряжением нашего президента беженцам запрещено осуществлять переправы через Эгейское море, поскольку данный маршрут представляет угрозу для их безопасности, — приводит телеканал NTV заявление береговой охраны Турции.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что страна больше не будет сдерживать поток сирийских мигрантов и разрешила им пересекать границу с Евросоюзом, поскольку тот не выполнил своего обещания. Граница Турции и ЕС была закрыта для беженцев с 2016 года в рамках договорённости Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введён.

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