Эрдоган запретил беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Турция запретила беженцам переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море. Соответствующее распоряжение выпустил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
— В связи с распоряжением нашего президента беженцам запрещено осуществлять переправы через Эгейское море, поскольку данный маршрут представляет угрозу для их безопасности, — приводит телеканал NTV заявление береговой охраны Турции.
Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что страна больше не будет сдерживать поток сирийских мигрантов и разрешила им пересекать границу с Евросоюзом, поскольку тот не выполнил своего обещания. Граница Турции и ЕС была закрыта для беженцев с 2016 года в рамках договорённости Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введён.