Эрдоган запретил беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что страна больше не будет сдерживать поток сирийских мигрантов и разрешила им пересекать границу с Евросоюзом, поскольку тот не выполнил своего обещания. Граница Турции и ЕС была закрыта для беженцев с 2016 года в рамках договорённости Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введён.