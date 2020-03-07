Активисты "Молодёжки ОНФ" поздравили с 8 Марта сотрудниц детсада в Тулуне

"Молодёжка ОНФ" поздравила сотрудниц детского сада "Алёнушка" в городе Тулуне с Международным женским днём. Подарки им вручил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

— 8 Марта — это праздник женщины, главной хранительницы уюта, семейного очага. Поздравляю вас и желаю, чтобы в ваших семьях, как и в ваших сердцах, всегда было светло и спокойно, — обратился он к представительницам прекрасного пола.

Сотрудницам "Алёнушки" преподнесли тюльпаны и фартуки с надписью "Ты прекрасна", где изображён символ "Молодёжки ОНФ" — снегирь. Женщины признались, что это стало для них приятным до слёз сюрпризом.

В рамках акции "Ты прекрасна" активисты поздравят жительниц всех регионов страны с Международным женским днём.

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