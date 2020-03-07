Полицейский зачитал на концерте рэп и сделал предложение девушке — видео

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Перми старший сержант Максим Ощепков сделал предложение своей девушке на торжественном концерте в честь Международного женского дня. Мужчина выступил с праздничной песней — первый куплет посвятил всем зрительницам в зале, а второй был придуман специально для любимой девушки. После этого он сошёл со сцены и вручил даме сердца кольцо. По словам Максима, он очень волновался, делая такой ответственный шаг.

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— Первый раз делаю предложение, надеюсь, что единственный. По поводу предложения начал думать с января этого года. Пообщался со своими руководителями, культурным центром, где мы выступаем. Они мне дали добро. Начал потихоньку обдумывать весь этот "коварный" план. С января начал писать песню, посвящённую дамам и конкретно моей девушке, — рассказал Максим Лайфу.

Юлиана Третьякова, невеста Максима, призналась, что совсем не ожидала такого поворота событий. Девушка сидела в зале и снимала выступление своего молодого человека. Когда услышала слова об их истории любви, держать телефон в руках уже не могла.

— Если честно, вообще не ожидала. Просто сидела и слушала. Я, в принципе, привыкла к тому, что он выступает достаточно часто, с ним хожу на концерты. Первый куплет даже снимала. Потом перестала снимать, услышала в песне слова про нас. Немного испугалась, растерялась, смутно помню, неожиданно всё, — рассказала Юлиана.

Максим и Юлиана познакомились в 2013 году в университете. Долгое время общались как друзья. А потом молодой человек предложил подруге встречаться. По словам Юлианы, тогда тоже всё произошло очень романтично: Максим подарил букет и признался в любви на балконе 25-го этажа.

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