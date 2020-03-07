Акинфеев исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Белгорода — видео

Юный Артём Степанов загадал на Новый год встретиться с любимым футболистом

Встретиться с легендарным голкипером Игорем Акинфеевым 12-летний Артём Степанов из Белгорода загадал на Новый год, когда участвовал в проекте "Ёлка желаний". У мальчика диагностирован ДЦП, совсем недавно он перенёс тяжелую операцию и вряд ли догадывался, что исполнить именно его желание выпало детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте России связалась с футболистом и смогла организовать его встречу с Артёмом.

Игорь Акинфеев с радостью откликнулся на предложение исполнить мечту ребёнка и провёл с Артёмом часть своего дня. За чашкой чая мальчик задал футболисту интересующие его вопросы о спорте и жизни, о победах и достижениях, Акинфеев подарил книгу со своим автографом, и, конечно, оба они побывали на футбольном поле тренировочной базы, где Артём даже немного поиграл с мячом.

— Сегодня исполнилась мечта Артёма, это его маленькая победа! Артём очень был рад и, конечно же, волновался. С родителями мы обсудили результаты вчерашнего осмотра врачей в медицинском центре, рассмотрели возможность дальнейшей реабилитации Артёма, — сказала Анна Кузнецова.