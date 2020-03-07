Впервые в истории Кубань и Крым соединили прямым железнодорожным сообщением

Между Кубанью и Крымом открылось регулярное железнодорожное сообщение. Речь идёт о небольших составах, которые будут курсировать между Анапой и Керчью, сообщает ТАСС.

Маршрут проходит по Крымскому мосту. Составы будут ходить утром и вечером, а в выходные дни будет запускаться дополнительный дневной поезд. Стоимость проезда составляет 439 рублей, время в пути — два часа с учётом остановок.

— Мы стали не просто ближе к остальной части России, не только мост и поезда запущены, а уже и пригородные поезда начали ходить. Керчь у нас — город-труженик, Анапа — город курортный, будем отдыхать туда ездить, — рассказал агентству один из жителей Керчи.

Добиться столь небольшого времени пути удалось благодаря новым рельсовым автобусам РА-2, поставленным на маршрут. Состав включает в себя три вагона общей вместимостью на 590 мест и способен развивать скорость до 100 километров в час.

Напомним, железнодорожное сообщение между полуостровом и остальной частью России в декабре прошлого года открыл президент РФ Владимир Путин. По Крымскому мосту курсируют поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, а также из Москвы в Симферополь.