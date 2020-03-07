Путин дал поручения по новой миграционной политике и выдаче гражданства

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформированию миграционных режимов и института гражданства России на 2019–2025 годы. Документ опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства распорядился организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ на основе предложений, подготовленных рабочей группой по реализации концепции государственной миграционной политики. Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно должен представить доклад о выполнении поручения до 1 марта 2021 года, а затем каждые полгода.

Путин также дал распоряжение кабмину, МВД, МИДу, ФСБ и Минюсту России совместно с Администрацией Президента РФ — обеспечить корректировку плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2020 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать ряд мер для адаптации мигрантов.