Минздрав оплатил транспортировку в Москву жительницы Уфы с послеродовым сепсисом

У жительницы Уфы Айгуль Фоминой после родов начались серьёзные осложнения. Врачи поставили неутешительный диагноз: послеродовой сепсис. Женщина попала в реанимацию, а медики настоятельно посоветовали отправить её на лечение в Москву. Однако, по словам родственников Айгуль, местные чиновники отказались оплачивать транспортировку. Её семья решила начать сбор средств, а это полтора миллиона, через соцсети. Параллельно родственники несколько раз обращались в региональный Минздрав, и это дало результат — женщину перевезли в Москву за счёт государства.

— Ночью Минздрав связался и транспортировал её в Москву, наш Минздрав Республики Башкортостан. Сейчас она уже должна быть в клинике. Вот только информация поступила, что её довезли до федерального центра и разместили в реанимационный бокс. Переезд перенесла хорошо, — рассказала подруга семьи Эльвина в беседе с Лайфом.

За то время, которое было потрачено на переговоры с Минздравом, семья успела собрать более 700 тысяч рублей. Когда окончательное решение по транспортировке уже было принято, деньги ещё шли на указанный счёт. По словам Эльвины, это было сделано для того, чтобы перестраховаться на случай, если что-то вдруг пойдёт не так. Она отметила, что в Минздраве не сразу дали добро на перевозку больной в столицу, так как её состояние было крайне нестабильным.

— Трое суток были потрачены на разговоры с Минздравом, а сбор средств шёл один день. Хотя все врачи Уфы и Москвы уже готовили Айгуль к транспортировке, замминистра не разрешил, хоть он и не врач. Сбор средств мы остановили сегодня утром, когда Айгуль уже была в Москве, потому что до ночи официального подтверждения не было, что транспортирует Минздрав. В первый раз, когда врачи говорили о срочной транспортировке, никто и не думал, что замминистра не разрешит, — рассказала собеседница Лайфа.

По словам Эльвины, близкие и родные пациентки поблагодарили Минздрав и МЧС России за успешную транспортировку. Собранные деньги родственники планируют использовать как финансовую подушку на случай, если потребуется дальнейшее лечение, дорогие препараты или реабилитация.

В начале года семье с болезнью Фабри бесплатно предоставили дорогостоящие препараты для лечения после того, как Лайф опубликовал сюжет об их истории.

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