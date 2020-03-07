"Авангард" разгромил "Салават Юлаев" и сравнял счёт в серии

Омский "Авангард" в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Уфе со счётом 5:1 разгромил местный клуб "Салават Юлаев".
Две шайбы в составе "ястребов" забросил нападающий Кирилл Семёнов. По разу отличились форвард Алексей Потапов, а также защитники Алексей Емелин и Коди Франсон.
Штош. #КубокГагарина pic.twitter.com/Ehtjo9mcO1— КХЛ (@khl) March 7, 2020
Единственный гол у хозяев площадки на счету финна Теему Хартикайнена. Голкипер "Авангарда" Игорь Бобков отразил 36 бросков по своим воротам.
Таким образом, счёт в серии стал 2:2 и команды переезжают обратно в Балашиху, где 9 марта сыграют пятый матч.
Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд
"Салават Юлаев" – "Авангард" — 1:5 (0:3; 0:2: 1:0) счёт в серии 2-2
Расторгуев Сергей