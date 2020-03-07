Захарова заявила, что НАТО собирает ударный кулак у российской границы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала НАТО задуматься о последствиях своих агрессивных действий, которые лишь усиливают международную напряжённость. Таким образом она прокомментировала учения Defender Europe 2020, намеченные военным блоком на апрель-май.

Ни НАТО, ни Вашингтон не скрывают, что "потенциальным противником" на предстоящих манёврах является Россия, отметила дипломат. Захарова напомнила слова министра обороны США Марка Эспера, который назвал целью Defender Europe 2020 желание послать России некий сигнал изменить "плохое поведение".

— В чём оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО, — отметила представитель МИДа.

Она также обратила внимание на выбранное Западом время для учений. Манёвры будут проходить перед празднованиями в России 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Захарова напомнила, что война была развязана "нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР". Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне для воздействия на Россию.

— Однако заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно, — заключила дипломат.

Ранее сообщалось, что Defender 2020 станут крупнейшими за последние 25 лет военными учениями НАТО. В них примут участие более 40 тысяч военных из 18 стран.