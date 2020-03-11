Коронавирус против гиков. Как CoVID-19 насолила фанатам и создателям видеоигр, кино и аниме

Из-за коронавируса уже отменились Mobile World Congress и Женевский автосалон. Многие обсуждают судьбу Евровидения и даже Олимпиады. Паникуют все отрасли. Эпидемия не щадит никого. Даже гикам, которым, казалось бы, от домашних карантинов должно быть только хорошо, досталось. Начали отменяться крупные фестивали и выставки, посвящённые видеоиграм, кино и аниме. Рассказываем, какие именно.

Electronic Entertainment Expo (E3)

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Electronic Entertainment Expo — это крупнейшая выставка видеоигр в мире, на которой сотни издателей ежегодно устраивают самые громкие премьеры в индустрии. Обычно мероприятие проводится в июне в солнечной Калифорнии. Несмотря на то что до Е3 ещё несколько месяцев, молва об отмене уже пошла: 4 марта в Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение из-за появления в городе семи заражённых коронавирусом. В тот же день ЧП объявили и во всём штате. Спустя некоторое время на это событие отреагировала Ассоциация развлекательного программного обеспечения, которая занимается организацией E3. Она заявила, что постоянно следит за ситуацией с коронавирусом, и пообещала принять решение в пользу безопасности людей. Напомним, примерно такими же дежурными отчётами успокаивала журналистов GSMA накануне отмены MWC. Последствия отмены E3 2020 могут оказаться катастрофическими для культового мероприятия. Главный редактор Kotaku Джейсон Шрайер считает, что, если выставка в этом году не состоится, в следующем году её посетит ещё меньше мейджоров индустрии. Напомним, за последние несколько лет от E3 откололись воротилы рынка вроде EA, Bethesda и PlayStation.

UPD: Сегодня утром стало известно, что ESA всё же отменила Е3. При этом организаторы рассматривают вариант с онлайн-презентацией.

Game Developer Conference (GDC)

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Game Developer Conference — одно из крупнейших и важнейших в мире собраний разработчиков видеоигр. На ней программисты, дизайнеры, композиторы, издатели и все другие причастные к индустрии интерактивных развлечений обмениваются опытом. Другой старой традицией GDC является раздача тематических наград: лучший экшен, лучшая стратегия и т.д. Также на GDC случается много анонсов. Зачастую именно на этом мероприятии независимые разработчики презентуют свои небольшие проекты и тем самым удостаиваются внимания СМИ. Нередко из таких тёмных лошадок вырастают признанные во всём мире хиты. Окончательно GDC 2020 пока никто не отменял, однако в конце февраля организаторы решили сдвинуть ивент на лето. Перед этим от участия в выставке отказались Sony, Microsoft, Epic Games, CD Projekt RED, Activision Blizzard и не только. Первыми о негативных последствиях такого решения заговорили инди-разработчики. Многие потратили последние деньги на билеты, отели и оформление стендов.

EVE Fanfest

EVE Fanfest является относительно камерным мероприятием, которое для фанатов одной из самых странных и масштабных MMO в мире EVE Online устраивает компания CCP Games. Собственно, она и сделала эту игру. EVE Fanfest 2020 должен был пройти со 2 по 4 апреля в Рейкьявике, но на предыдущей неделе его отменили из-за CoVID-19. Кроме тематических квестов, конкурсов и анонсов EVE Fanfest сопровождается презентациями других проектов CCP Games. Едва ли отмена мероприятия окажет большое влияние на индустрию, однако пропуск может сказаться на посещаемости EVE Fanfest в следующем году. В свою очередь снижение интереса к ивенту может сказаться на его масштабности. В конце концов, гик-культура может потерять один из самых старых и своеобразных праздников. Других исландских игровых фестивалей мир не знает.

AnimeJapan

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AnimeJapan — это один из крупнейших фестивалей японской мультипликации, манги и косплея. Он вырос из двух других похожих мероприятий (Tokyo International Anime Fair и Anime Contents Expo) и проводится с 2014 года. Ежегодно на нём анонсируются долгожданные продолжения старых аниме-сериалов и принципиально новые проекты. Фотографии красивых костюмов косплееров с AnimeJapan также разлетаются по всему Интернету и ценятся поклонниками костюмированных шоу. К тому же на выставке хорошо налажена торговля — это ещё один источник денег для издателей и студий. В этом году на AnimeJapan должно было быть около 270 экспозиций. Организаторы надеялись привлечь более 120 тысяч посетителей.

Cannes Series и MIPTV

Любителям кино и сериалов тоже досталось от коронавируса. В четверг стало известно, что Каннский фестиваль сериалов, который должен был пройти с 20 марта по 2 апреля, перенесён на октябрь. А Каннский медиарынок MIPTV и вовсе отменили. Оба мероприятия являются исключительно отраслевыми событиями. На них проводятся деловые встречи, где владельцы мультимедийных площадок смотрят пилоты, инвестируют в перспективные проекты и приобретают контент. Широкой общественностью мероприятие часто остаётся незамеченным. Но плоды фестиваля потом в течение года пожинают сотни миллионов телезрителей. Как пишет Deadline, который опросил участников отрасли на тему последствий, главная проблема, которую создаёт отсрочка фестиваля, — это переформатирование всего графика. Телепродакшен и производство кино и сериалов в принципе сильно зависят от сроков. Любая перетасовка — большие издержки. Впрочем, большинство респондентов издания не видят катастрофы в отмене, так как надеются провести все переговоры в частном порядке или онлайн. А вот за малых представителей отрасли многие продюсеры переживают.