По неподтверждённым данным, он скончался во сне.

В США в возрасте 62 лет скончался актёр и бодибилдер Дэвид Пол, который прославился после роли одного из братьев-качков в фильме "Няньки". Об этом сообщает EOB News со ссылкой на его брата-близнеца Питера.