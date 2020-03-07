Умер один из братьев-близнецов, сыгравших в фильме "Няньки"
По неподтверждённым данным, он скончался во сне.
В США в возрасте 62 лет скончался актёр и бодибилдер Дэвид Пол, который прославился после роли одного из братьев-качков в фильме "Няньки". Об этом сообщает EOB News со ссылкой на его брата-близнеца Питера.
Дэвид не дожил до своего дня рождения всего два дня. 8 марта ему должно было исполниться 63 года. Причины смерти "няньки" неизвестны, но, по данным портала, он умер во сне.
На 104-м году жизни умер актёр "золотой эры" Голливуда Кирк Дуглас
Фото © кадр из фильма «Няньки», реж. Джон Парагон, сц. Джон Парагон