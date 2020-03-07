Путин поручил сделать вид на жительство основным документом для мигрантов в России

Администрация Президента России займётся разработкой поправок в закон, предусматривающих получение иностранцами, претендующими на российское гражданство, сразу вида на жительство (ВНЖ), минуя этап разрешения на временное проживание. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин по итогам заседания рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

В документе, размещённом на сайте Кремля, говорится, что данное нововведение позволит иностранным гражданам претендовать на российское гражданство в общем и упрощённом порядке с условием постоянного проживания на территории РФ, тогда как разрешение на временное проживание больше не потребуется. Отмечается, что последний документ фактически себя изжил. Отказ от разрешения на временное проживание позволит убрать "лишнюю бюрократическую ступень", сэкономить гражданам средства и облегчить работу государственных органов.

Как отмечается в поручении президента, для установления обязательного срока проживания на территории России вполне достаточно института постоянного проживания.

В качестве основных требований для получения вида на жительство в России названы следующие критерии: регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ, соблюдение российских законов, отсутствие опасных заболеваний и знание русского языка. Срок действия ВНЖ ограничиваться не будет.

Как ранее сообщал Лайф, живущему в Подмосковье гражданину Таджикистана выдадут бессрочный вид на жительство в России после рождения 11-го ребёнка.