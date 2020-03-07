В Москве намерены открыть "Чифирную" со скидками для зэков

В центре Москвы может появиться первая в России "Чифирная", в которой будут подавать тюремный "деликатес" со скидкой для зэков. Об этом сообщили авторы проекта блогер Матвей Кипнис и ресторатор Кирилл Туров на своей странице в "Инстаграме".

Они обещают необычное меню, которое будет состоять из похожего на чифирь напитка и традиционных для российских колоний блюд в современном прочтении.

— При показе справки о судимости будет предоставляться скидка: количество лет, проведённых в тюрьме, пропорционально количеству бонусов. Например, 15 лет в тюрьме = 15%. Проект предлагает по-другому посмотреть на заключённых, которые отдали свой долг государству и хотят начать новую жизнь, — объясняют Кипнис и Туров.

Средств на открытие "Чифирной" у блогера пока нет, поэтому он объявил сбор денег на свой проект. Тем временем Кипнис подал заявление в Роспатент на регистрацию "зэкокафе" и подбирает персонал. Он рассматривает кандидатов на место бариста, обязательное условие — наличие судимости и опыт в варении чифиря.

Обед в иллюзии. В Петербурге открылось чёрно-белое кафе