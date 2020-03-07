Обвинил во всём дьявола. В Британии лжепастора осудили за изнасилования прихожан

WATCH| Last year, a family member of one of the victims confronted Oluronbi and his wife at their home address where he claimed the devil made him carry out the abuse. pic.twitter.com/wMdC6NnZBx — West Midlands Police (@WMPolice) March 6, 2020

В британском Бирмингеме к 34 годам тюрьмы приговорили уроженца Нигерии, самопровозглашённого пастора евангелистской церкви Майкла Олуронби, который на протяжении 20 лет насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих прихожан. Притом, по данным следствия, среди жертв насильника есть как женщины, так и дети, и даже взрослые мужчины.

Как сообщает местный Департамент полиции, только в январе было установлено шесть женщин и один ребёнок, которые подверглись насилию со стороны 60-летнего Олуронби, а также его супруги. Всего же в ходе судебного процесса было зафиксировано 88 случаев насилия за два десятка лет. Впрочем, в полиции уверены, что список далеко не полный, и призывают всех пострадавших сообщить о преступлениях лжепастора.

Во время судебного процесса сам виновный заявлял, что полностью невиновен. Однако когда были представлены неопровержимые доказательства его вины, Олуронби заявил, что пойти на преступления его якобы заставил дьявол. При этом следствие установило, что жертв он заставлял вступать с ним в интимную связь, говоря, что проводит "обряд очищения от духов". Также зафиксировано, что несколько девушек забеременели после изнасилований, но Олуронби заставил их сделать аборты.

Обвинительный приговор был также вынесен в отношении супруги лжепастора Джулианы Олуронби. Она была признана виновной в двух пунктах обвинения: в изнасиловании и подстрекательстве к изнасилованию ребёнка, и в одном случае пособничества и подстрекательства в изнасиловании взрослого. Она была приговорена к 11 годам лишения свободы.

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