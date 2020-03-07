Путин внёс в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за повреждение памятников

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за уничтожение или повреждение памятников, стел и других захоронений и сооружений, посвящённых защите Отечества. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты.

Законопроектом предлагается за умышленное уничтожение или существенное повреждение воинских захоронений, других мест погребения погибших при защите Отечества и мемориальных сооружений наказывать штрафом до трёх миллионов рублей или лишением свободы до трёх лет. Вандалам, действовавшим в группе, в случае принятия документа может грозить до пяти лет тюрьмы.