В Астрахани девочка выпала с восьмого этажа и выжила

В Астрахани 13-летняя школьница выпала из окна на восьмом этаже и чудом осталась жива. Инцидент произошёл 6 марта в одной из многоэтажек на улице Куликова.

— По факту падения девочки из окна дома организована проверка. Устанавливается круг общения школьницы, проверяется, в каких условиях она воспитывалась, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

По предварительным данным, в момент трагедии девочка находилась на лестничной площадке в подъезде. После падения с высоты пострадавшую доставили в больницу имени Н.Н. Силищевой. Информация о состоянии подростка уточняется.

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