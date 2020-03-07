СКА первым вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Хоккеисты санкт-петербургского СКА первыми оформили выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. В четвёртом матче серии, который прошёл в Подольске, петербуржцы в третьем овертайме сломили сопротивление подмосковного "Витязя" — 3:2.

Армейцы открыли счёт уже на первой минуте встречи: защитник Антон Белов с передачи Владимира Ткачёва точным броском заставил капитулировать голкипера "богатырей" Илью Ежова — 0:1.

"Витязь" отыгрался за две минуты до первого перерыва, реализовав большинство усилиями защитника Вилле Лаюнена — 1:1. Второй период голами зрителей не порадовал. На старте третьего отрезка игры нападающий подольской команды Алексей Макеев на пару со своим партнёром Алексеем Бывальцевым соорудили гол и вывели хозяев площадки вперёд в матче — 2:1.

Спустя десять минут после пропущенной шайбы подопечным Алексея Кудашова удалось восстановить равновесие и перевести игру в овертайм, отличился нападающий Сергей Плотников — 2:2.

Пасик, пасик и Сергей Плотников отправляет игру в ОТ. #КубокГагарина pic.twitter.com/rXUV68lOIC — КХЛ (@khl) March 7, 2020

Первые два овертайма соперники откатали безрезультатно, и только в третьей добавочной двадцатиминутке шведский защитник армейцев Лукас Бенгтссон, когда СКА имел численный перевес, броском от синей линии принёс четвёртую победу петербуржцам, поставив точку в этом противостоянии — 2:3.

СКА выигрыват серию у "Витязя" со счётом 4–0 и первым из команд оформляет выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Витязь" — СКА — 2:3 ОТ (1:1; 0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1) счёт в серии 0–4

"Металлург" — "Барыс" — 0:2 (0:1; 0:0; 0:1) счёт в серии 1–3

"Локомотив" — "Йокерит" — 4:3 (0:1; 2:0; 2:2) счёт в серии 1–3