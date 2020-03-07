Работавшему доставщиком еды уральскому параспортсмену друзья отремонтировали комнату, пока он был за границей

Российскому паратриатлонисту из Екатеринбурга, спортсмену без рук и ног Михаилу Асташову друзья отремонтировали комнату в общежитии, пока он был в заграничной поездке. Об этом Михаил рассказал на своей странице в "Инстаграме".

— Я в шоке! Приехал с соревнований в свою комнату, а тут такое! Чтобы вы понимали, я живу в общежитии, в этой комнате ремонта не было много лет. Даже немного стыдно было приглашать сюда журналистов, — написал паралимпиец.

В конце февраля спортсмен уехал в Австралию на отборочные соревнования к паралимпиаде, которая пройдёт в Токио в 2020 году.

Асташов отметил, что ремонт сделали его друзья, среди которых он назвал личного помощника предпринимателя Андрея Симановского Анастасию Лукичеву, экс-биатлониста и депутата Госдумы Антона Шипулина и депутата гордумы Тимофея Жукова. Оформление придумала дизайнер Наталья Лазаренко.

Ранее сообщалось, что Асташов устроился курьером в службу доставки еды. В СМИ писали, что таким образом он зарабатывает на поездку в Токио, где в этом году с 25 августа по 6 сентября пройдут Паралимпийские игры. Сам он уверяет, что сделал это не ради хайпа или денег, а для получения нового опыта.