Mash: Несовершеннолетняя дочь экс-вратаря "Зенита" Малафеева подозревается в торговле наркотиками

Шестнадцатилетняя дочь экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева подозревается в торговле наркотиками. Как сообщает "Mash на Мойке", Ксению уличили в продаже нескольких таблеток экстези.

Отмечается, что девушка попалась на контрольной закупке. Её знакомый пришёл с мечеными купюрами и получил за них несколько доз запрещённого вещества, что уже подтверждено экспертизой.

Следственный комитет возбудил дело по части 3-й статьи 228 (наркоторговля в особо крупном размере). По данной статье грозит до 15 лет тюрьмы, однако Ксения является несовершеннолетней. По данным Mash, девушка находится в больнице под наблюдением, ей назначена подписка о невыезде.

Малафеева с февраля 2020 года живёт одна, она пустилась в самостоятельное плавание, как только ей исполнилось 16 лет. Дочь вратаря активна в "Инстаграме" и недавно выпустила трек "Я хочу, наверное, пакетик наркоты". Мать Ксюши умерла в 2011 году, с тех пор её воспитывала бабушка. Сам Вячеслав Малафеев находится в Америке, возможно, ему пока не известно о происшествии с дочерью.

А в 2017 году полицейские рассекретили нелегальное казино, находившееся на площади, принадлежавшей экс-вратарю российской сборной Вячеславу Малафееву.